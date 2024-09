BBB baalt van krimp veestapel, geeft schuld aan vorige kabinetten

Regeringspartij BBB baalt ervan dat minister Wiersma van plan is de veestapel te laten krimpen, zoals vanochtend uitlekte. Partijleider Van der Plas stelt dat de plannen het gevolg zijn van slecht beleid van vorige kabinetten. Volgens haar hebben ministers eerder met de Europese Commissie onhaalbare en onuitvoerbare afspraken gemaakt.

Van der Plas vult aan dat "wij nu met een BBB-minister de scherven moeten opruimen". De partij benadrukt dat de veestapel sinds 2016 al fors gekrompen is.

Niet gedwongen

De partij onderstreept dat in elk geval gedwongen krimp niet mag gebeuren en dat daar ook afspraken over zijn gemaakt in het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Van der Plas wil eigenlijk geen 'afroming van dierrechten'. "Maar als wij ervoor willen zorgen dat er niet gedwongen gekrompen moet worden in de veestapel, is dit op dit moment de enige manier", zegt de BBB-leider.

Van der Plas heeft er begrip voor dat een deel van de boeren boos is. Maar ze is blij dat er minder lijkt te worden afgeroomd dan in de plannen van de vorige minister. De plannen van Wiersma worden morgen gepresenteerd en ze gaat ervan uit dat er "naast zuur ook zoet" in zit.