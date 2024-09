Geen strafrechtelijke vervolging Babboe: 'Voegt niets toe aan terugroepactie'

Fietsproducent Babboe wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor de frameproblemen waar afgelopen jaar een terugroepactie voor werd afgekondigd. Het Openbaar Ministerie zegt dat een rechtszaak niets zal toevoegen, omdat het bedrijf meewerkt en ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een straf kan opleggen.

Begin dit jaar bleek dat bij de bakfietsen van het merk het frame doormidden kan breken. Het bedrijf kreeg van de NVWA een handelsverbod en moest 22.000 fietsen terughalen voor verbeteringen.

De NVWA maakte enkele weken later bekend met het OM te gaan onderzoeken of het bedrijf bewust informatie achter had gehouden voor inspecteurs. Zo meldden oud-werknemers aan RTL Nieuws dat fietsen met mankementen werden weggeborgen voordat controleurs langskwamen.

Het OM concludeert nu dat "strafrechtelijke vervolging niet effectiever zal zijn dan bestuurlijk optreden van de toezichthouder". De NVWA kan ook zonder uitspraak van de rechter een straf opleggen als dat terecht blijkt. "Wat betekent dat in deze fase een strafrechtelijk onderzoek vooralsnog niets zal toevoegen."

Schadevergoeding

Dat wil niet zeggen dat de juridische problemen voor Babboe voorbij zijn: deze week kondigden advocaten aan namens fietseigenaren het bedrijf aan te klagen. Ze vinden dat het te lang duurt voordat het bedrijf de problemen verhelpt. Bovendien biedt Babboe alleen de mogelijkheid fietsen om te ruilen met een exemplaar van het eigen merk, terwijl verschillende eigenaren nu liever een ander merk kiezen.

Bij de rechtszaak hebben zich zeker 14.000 eigenaren uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aangesloten.