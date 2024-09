Historische eerste commerciële ruimtewandeling burgers succesvol

"Ik weet dat we thuis veel werk te doen hebben, maar vanaf hier ziet de aarde eruit als een perfecte wereld", waren de eerste woorden van Isaacman tijdens zijn 'wandeling'.

Isaacman en Gillis kwamen, in tegenstelling tot eerdere ruimtewandelingen van astronauten, niet helemaal uit de capsule. Ze deden lichamelijke oefeningen om te zien hoe hun pak zich hield in de barre omstandigheden in de ruimte.