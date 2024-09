Landverschuivingen en overstromingen eisen tol in Vietnam: nu bijna 200 doden

De aardverschuivingen en overstromingen hebben naar schatting ook meer dan 200.000 hectare aan landbouwgrond verwoest, melden de Vietnamese autoriteiten.

Krachtigste storm

Yagi is de krachtigste storm die Azië dit jaar heeft getroffen. Er worden nog meer dan honderd mensen vermist en ruim 800 mensen zijn gewond geraakt.

Niet alleen Vietnam is getroffen. Eenmaal aan land nam de storm in kracht af, maar ook in het noorden van Thailand zijn de problemen groot. Dat land heeft een speciale militaire eenheid ingezet die met boten en helikopters probeert om mensen te redden.

De Thaise marine deelt duizenden hulppakketten uit met speciale platte boten, die ook in ondiep water kunnen varen. "We proberen zo snel mogelijk mensen te bevrijden die opgesloten zitten in hun huis", zegt het districtshoofd. "Maar er zijn nog steeds honderden mensen die vastzitten."