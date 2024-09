Hill over eigen gedrag bij hardhandige arrestatie: 'Ik had het beter kunnen doen'

De arrestatie raakte een open zenuw in de Amerikaanse samenleving, waar buitensporig geweld door de politie nog altijd een probleem is.

De Dolphins eisten "snelle en stevige" maatregelen tegen alle agenten. Hill wil dat een van de agenten uit het korps wordt verwijderd. "Gone. Gone. Gone. Gone. Gone. Hij moet weg, man", zegt Hill.

Het politiekorps van Miami startte na het incident een intern onderzoek en heeft één van de agenten administratieve taken gegeven.