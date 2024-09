Praten met BBC, zoomen met Korea: striptekenaar Aimée de Jongh verovert de wereld

Maar De Jongh gaf niet op. En met een stapel succesvolle boeken op haar naam kreeg ze uiteindelijk een akkoord. Vanwege de grote populariteit van de originele roman, werd snel duidelijk dat uitgevers in meer landen haar versie wilden vertalen en uitgeven. Daar hield De Jongh tijdens het maken rekening mee.

"Ik wilde dat iedereen het verhaal goed kon begrijpen. In het begin is er bijvoorbeeld een scène waarin de jongens uit het verhaal in een koorkostuum naar het strand lopen. Die kostuums zijn erg Brits. Maar in Nederland, Portugal of Italië begrijpt niet iedereen dat meteen. Dus heb ik in de tekst gezet wat er gebeurt."

De faam van het origineel zorgde bij De Jongh ook voor enige druk. "Zo veel mensen hebben het gelezen en hebben hun eigen beelden bij het verhaal. Nu ziet iedereen mijn visie. Ik heb bijvoorbeeld bewust gekozen de kinderen wat jonger en schattiger te tekenen, als contrast met het gruwelijke geweld in het verhaal. Anderen vertellen me nu dat ze altijd tieners in hun hoofd hadden. Maar ik hoop vooral dat mijn versie veel mensen zal aanzetten het origineel nog eens te gaan lezen of ontdekken."