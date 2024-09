Alle ballen op Norris: Piastri moet voor McLaren-teamgenoot aan het werk

McLaren-coureur Oscar Piastri moet zich de rest van het Formule 1-seizoen in dienst stellen van zijn teamgenoot Lando Norris, die Max Verstappen wil verslaan in het WK. Dat vertelde teambaas Andrea Stella in een interview met de BBC.

Tot nu toe stond McLaren de twee coureurs toe ook met elkaar strijden, maar inmiddels is Norris een stuk dichter bij Verstappen gekomen in het klassement. Met nog acht races te gaan is het gat 62 punten.

Piastri staat 106 punten achter op Verstappen en lijkt geen kans meer te maken op de wereldtitel. In totaal staan er dit seizoen nog 232 punten op het spel. Per race zijn er maximaal 26 punten te verdienen, 25 voor de zege en één voor de snelste ronde. Ook worden er nog drie sprintraces gereden.

Tijdens de GP in Monza haalde Piastri Norris in en eindigde hij voor zijn teamgenoot. Zoiets zal dit seizoen waarschijnlijk niet meer gebeuren. "Ik heb Oscar gevraagd of hij bereid zal zijn een eventuele zege op te geven", zei Stella. "Hij zei dat het pijnlijk zou zijn, maar dat hij het zal doen als het nodig is."