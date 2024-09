Kamer wil meer mogelijkheden voor Taiwan in internationale organisaties

De Tweede Kamer wil dat Taiwan wordt toegelaten tot meer internationale organisaties. Een grote Kamermeerderheid dringt er bij minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken op aan zich daarvoor in te spannen. De oproep sluit aan bij eerdere plannen van Taiwan om zich aan te sluiten bij VN-organisaties.

Tot 1971 zat Taiwan in de Verenigde Naties en in de Veiligheidsraad als vertegenwoordiger van China, maar de meerderheid van de VN-landen bepaalde dat jaar dat Taiwan moest plaatsmaken voor de Volksrepubliek China. In de ogen van Peking is Taiwan een afvallige provincie van de Volksrepubliek.

'Isolatie maakt kans op crisis groter'

D66-Kamerlid Paternotte, de eerste ondertekenaar van een motie over meer mogelijkheden voor Taiwan, zei in het NOS Radio 1 Journaal dat China Taiwan steeds verder isoleert. "En mensen die zich uitspreken voor onafhankelijkheid van Taiwan kunnen in China zelfs de doodstraf krijgen."

Paternotte benadrukte dat juist moet worden voorkomen dat Taiwan geïsoleerd raakt. "Isolatie maakt de kans op een invasie of een crisis op die plek groter." Als voorbeelden van internationale podia waarop Taiwan mee zou moeten kunnen spreken noemde hij de Wereldgezondheidsorganisatie, de Klimaattop en de Wereldluchtvaartorganisatie.

'Vrijheid en democratie behouden'

De Kamer zet er niet op in om Taiwan volledig lid van de VN te laten worden: "Dat is niet wat Taiwan zelf vraagt. Ze willen hun vrijheid en democratie behouden. Ze willen niet geïsoleerd raken", zei Paternotte op de radio. Volgens hem hopen de Taiwanezen vooral dat democratische landen aan hun kant staan en uitspreken dat Taiwan niet bezet moet worden.

De D66'er benadrukte dat Taiwan ook economisch belangrijk is voor Nederland en voor de rest van de wereld.