Inspectie neemt in zeven weken 16.500 Chinese fatbikes in beslag

In de jacht op illegale fatbikes zijn inmiddels 16.500 van deze elektrische fietsen uit China in beslag genomen. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Een groot deel werd gevonden bij acties in de Rotterdamse haven. Die acties begonnen in juli. Het gaat om fietsen van meerdere Chinese fabrikanten. Daarnaast nam de ILT duizend Chinese fatbikes in beslag bij de distributiecentra van een Nederlandse aanbieder.

De rijwielen zijn verboden, omdat eigenaren met een simpele code of een app de snelheid van hun fiets kunnen opvoeren naar 35 tot 45 kilometer per uur. Met trapondersteuning mag een elektrische fiets maximaal 25 kilometer per uur gaan.

De bewuste fietsen hebben vaak al een te sterke motor en andere technische eigenschappen waardoor de fiets volgens de ILT in de praktijk feitelijk een brommer is. Daarom mogen ze niet worden verkocht in Nederland. "Frame, remmen en banden zijn niet getest op en gemaakt voor dit soort snelheden", stelt de ILT. "Dit leidt tot gevaarlijke situaties met een groot risico op ongelukken en letsel."

Groeiend aantal

De instantie zegt dat er fatbikes zijn die voldoen aan de regels voor elektrische fietsen, maar dat "een groeiend aantal goedkopere, onveilige en ongekeurde bromfietsen wordt aangeboden op de Nederlandse markt".

De fietsen moeten van de ILT zo snel mogelijk verdwijnen. "En dat begint door de verkoop ervan via de officiële handelskanalen een halt toe te roepen."

In Den Haag ruziet de Tweede Kamer ondertussen met minister Madlener van Infrastructuur over het tegengaan van fatbikes. Omdat er veel ongelukken gebeuren is een Kamermeerderheid voor een minimumleeftijd van 14 jaar voor het rijden op dat type elektrische fietsen en voor invoering van een helmplicht. De minister vindt dat niet zinvol.

De ILT zegt dat het alle dossiers zal overdragen aan de officier van justitie. Dat kan betekenen dat de producent en verkopers niet alleen beboet, maar ook vervolgd kunnen worden.