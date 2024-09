Wiersma zet deel plannen om veestapel in te krimpen door

Om de mestcrisis aan te pakken zet minister Wiersma van Landbouw een deel van de plannen van haar voorganger Adema om de veestapel in te krimpen door. Maar ze zwakt ze ook af. Haagse ingewijden bevestigen een bericht daarover van De Telegraaf. Zowel boeren die rundvee houden als varkens- en kippenboeren zullen hun veestapel moeten verkleinen.

Wiersma komt morgen met voorstellen. Boerenorganisaties worden er vandaag over bijgepraat.

In het voorjaar kwam Wiersma's voorganger al met een pakket aan maatregelen voor het mestprobleem. Achtergrond daarvan was dat er vanwege Europese regels stapsgewijs een eind komt aan de Nederlandse uitzonderingspositie in het Europese mestbeleid, waardoor boeren minder mest mogen uitrijden. Daarover is al lang veel discussie in de Kamer.

Dierrechten inleveren

Wiersma heeft de plannen nu uitgewerkt en bijgesteld. Een van de onderdelen is dat boeren die hun bedrijf verkopen dierrechten moeten inleveren, maar minder dan in de eerdere voorstellen van Adema. Verder is er een vrijwillige regeling voor boeren die willen stoppen, bevestigen bronnen.

De minister wil de boeren ook lucht bieden met innovatie en technische oplossingen.