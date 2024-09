Jon Bon Jovi praat suïcidale vrouw van brugreling

Uit respect voor de moeilijke situatie van de vrouw gaat Bon Jovi verder niet in op het incident, aldus een woordvoerder van de zanger. De politie maakte ook geen verdere details bekend over haar identiteit.

Wel is bekend dat Bon Jovi ervaring heeft in communicatie met mensen in crisissituaties: zijn benefietorganisatie JBJ Soul Foundation helpt geregeld mensen die in de problemen zijn geraakt.

Het incident gebeurde op de Siegenthaler-voetgangersbrug over de Cumberlandrivier in de binnenstad van Nashville. De brug is vernoemd naar journalist John Siegenthaler, die hier in 1954 ternauwernood een zelfmoordpoging voorkwam toen een man de redactie had gebeld met de mededeling dat hij een eind aan zijn leven zou gaan maken.