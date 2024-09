Proef moet voorkomen dat mensen snel onder slagboom doorglippen

De Sluiskilbrug in Terneuzen is tijdelijk uitgerust met een soort hekken onder de slagbomen. De proef van Rijkswaterstaat met de zogenoemde slagboomschorten moet uitwijzen of mensen daardoor minder vaak op het laatste moment nog snel onder de slagbomen doorglippen.

Het is de eerste keer dat slagbomen in Nederland zo'n 'schort' krijgen. Rijkswaterstaat koos voor de Sluiskilbrug omdat hier relatief veel "slagboomduikers" zijn.

"We denken dat dat komt doordat er geen alternatieve route is voor fietsers en voetgangers", vertelt Anna-Sophie Laan van Rijkswaterstaat aan Omroep Zeeland. "En ook doordat de brug relatief lang openstaat."

Gevaarlijk

Slagboomduikers zijn mensen die door rood fietsen, onder een dalende slagboom doorgaan of onder de slagbomen kruipen terwijl die al helemaal naar beneden staat. Rijkswaterstaat wil hen tegenhouden omdat die acties gevaarlijk zijn voor weggebruikers zelf maar ook voor personeel dat de brug bedient. Grote schepen kunnen niet snel remmen voor een sluitende brug, legt Ron Duijndam van Rijkswaterstaat uit.

Een fiets past niet meer onder de slagbomen bij Sluiskil door. Toch komen de nieuwe hekken niet tot aan de grond en zouden voetgangers er dus nog steeds onderdoor kunnen kruipen. "Normale schorten kunnen best wat beklemmings- en meeliftgevaar met zich meebrengen. Daarom mogen schorten niet helemaal tot de grond komen", aldus Duijndam.

Rijkswaterstaat test de schorten enkele weken. Als de proef succesvol is, worden mogelijk ook andere bruggen in Nederland ermee uitgerust.