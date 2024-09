Australië trekt militaire onderscheidingen in na beschuldigingen oorlogsmisdaden

Australië gaat de militaire onderscheidingen van meerdere veteranen intrekken omdat zij beschuldigd worden van oorlogsmisdaden in Afghanistan. De Australische minister Marles van Defensie spreekt van een "nationale schande".

Na een jarenlang onderzoek werd in 2020 bekend dat er bewijs is dat zo'n twintig Australische strijdkrachten de opdracht hadden gekregen van officieren om 39 burgers en gevangenen te doden. De Australische regering heeft na jaren nu een besluit genomen wat te doen met de resultaten van het eindrapport.

Hoeveel officieren hun medailles moeten inleveren is vanwege privacyredenen niet bekendgemaakt. Maar minister Marles zegt dat het er minder dan tien zijn.

Het doden van de burgers en gevangenen zou deel hebben uitgemaakt van een cultuur waarbij jonge militairen werden gedwongen om hen voor te bereiden op de strijd. "De resultaten uit het onderzoek zijn mogelijk de ernstigste beschuldigingen van Australische oorlogsmisdaden in onze geschiedenis", zei Marles in het parlement.

Vervolgen

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek zal een speciaal team kijken of er ook voldoende bewijs is om de betrokken militairen ook te vervolgen.

De beslissing om medailles in te trekken wordt bekritiseerd door de voorzitter van de Australian Special Air Service Association, een speciale eenheid van het Australische leger. Hij beschouwt het als verraad aan de moed en het offer van de militairen in Afghanistan.

NAVO-missie

Australië nam tussen 2001 en 2021 deel aan een door de NAVO geleide internationale troepenmacht. Doel van de missie was om Afghaanse veiligheidstroepen te trainen en de Taliban te bestrijden. Meer dan 39.000 Australische militairen dienden in Afghanistan, 41 van hen kwamen om het leven.

In 2023 werd een voormalig Australisch militair aangeklaagd voor een oorlogsmisdaad in 2012. Hij wordt ervan beschuldigd een ongewapende burger te hebben doodgeschoten in een tarweveld in de provincie Uruzgan.