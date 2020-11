Wilders over bedreiging: 'Het komt hard aan, omdat het visueel is'

"Walgelijk", "pure intimidatie" en "een nieuw dieptepunt". In politiek Den Haag is met afschuw gereageerd op de bedreiging van Geert Wilders. Gisteren kwam een video naar buiten waarin te zien is dat iemand schiet op een afbeelding van de PVV-leider.

Tweede Kamervoorzitter Arib noemt het heftig. "Het is afschuwelijk dat Geert Wilders, een gekozen volksvertegenwoordiger, al jaren een onvrij leven leeft door alle doodsbedreigingen", zegt Arib. "Gisteren zagen we hoe heftig zulke bedreigingen zijn."

De man die het wapen vasthoudt is de Turkse Nederlander Sait Cinar, die eerder is veroordeeld voor opruiing. "Dit is de vrijheid van meningsuiting", zegt Cinar in de video voordat hij de kogels afvuurt.

In geen enkel geval

"Deze man weet heel goed dat dit geen vrijheid van meningsuiting is", zegt CDA-Kamerlid Omtzigt. "Hij zou er zelfs niet aan denken dit in Turkije te doen met een foto van een prominent politicus." Hij noemt het "pure intimidatie en bedreiging".

Kamerlid Wassenberg van de Partij voor de Dieren zegt dat bedreigingen, geweld en intimidatie nooit geaccepteerd mogen worden. "Op geen enkele manier, in geen enkel geval." ChristenUnie-fractievoorzitter Segers spreekt van een "eindeloze dreiging richting collega Wilders " die onverteerbaar is.

Van straat

Kamerlid Yesilgöz van de VVD doet een oproep aan politie en Openbaar Ministerie. "Licht deze vent van zijn bed en breng hem voor een rechter. Intimidatie? Bedreiging? Verboden wapenbezit? Deze Cinar moet van straat!" 50Plus-fractievoorzitter Van Brenk formuleert het wat bondiger: "Oppakken en opsluiten".

Wilders zegt dat hij aangifte gaat doen. "Dreigen met doden van iemand moet worden bestraft en dat gebeurt onvoldoende of niet." De PVV-leider wordt al jaren ernstig en veelvuldig bedreigd en wordt daarom zwaar beveiligd. Hij doet regelmatig aangifte van bedreigingen en roept het OM op om daar meer mee te doen. "Zo geven ze het signaal: we doen er niks mee, doe maar."

Op de rol van het OM wil premier Rutte niet ingaan, maar hij noemt het "goed" dat Wilders aangifte doet. "Politici moeten goed hun werk kunnen doen, zonder te vrezen voor geweld en in relatieve openheid." Voorzitter Arib benadrukt dat de Tweede Kamer de aangifte steunt. "Alle 150 Kamerleden moeten hun werk in vrijheid kunnen doen."