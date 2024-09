Permanent wonen op vakantiepark neemt toe, kabinet wil het gedogen

Het is een van de prioriteiten van het nieuwe kabinet: het woningtekort aanpakken. Volgens de laatste berekeningen zijn er ruim 400.000 woningen nodig, maar die zijn niet zomaar gebouwd. In het hoofdlijnenakkoord hebben de coalitiepartijen afgesproken om daarom ook het permanent bewonen van een recreatiewoning te gedogen.

Dat gebeurt steeds meer, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert. Op 1 januari 2024 stonden iets meer dan 59.000 personen met een woonadres ingeschreven op een vakantiepark, 14 procent meer dan vijf jaar eerder.

Rob van den Hazel, programmanager Vitale Vakantieparken van elf Veluwse gemeenten, zegt dat Den Haag zich hiermee niet rijk moet rekenen. "Veel parken zijn niet echt geschikt voor permanente bewoning. De huizen die er staan zijn vaak chaletjes en stacaravans, en ook de faciliteiten op de parken zijn niet toereikend."

Ook de economische reden om vakantieparken te behouden voor recreatief gebruik is belangrijk, zegt Van den Hazel. "Bij ons op de Veluwe wordt door toeristen veel geld besteed aan horeca, attractieparken zoals De Apenheul en andere uitjes. Veel ondernemers zijn daarvan afhankelijk. Als je woonwijken maakt van die vakantieparken dan verdwijnt dat allemaal. Daarom willen we in onze regio zo veel mogelijk vakantieparken behouden voor recreatie."

Gedogen

Niet alle parken worden gebruikt voor toerisme, maar ook daar mag vaak niet permanent worden gewoond. Bijvoorbeeld de woning in Zeewolde van Rico Wanschers, voorzitter van de Belangenvereniging Vrij Wonen. Het bestemmingsplan van de gemeente is resoluut en daarom huurt Wanschers ook een tweede huis in Harderwijk. "Hierdoor houd ik een huis bezet dat veel beter aan iemand anders verhuurd zou kunnen worden. Ik vind dat niet kunnen. Het huis in Zeewolde is mijn eigen bezit en toch mag ik er niet volledig wonen."

Dat het kabinet permanent wonen in recreatiewoningen wil gedogen, vindt Wanschers niet voldoende. "Als ik nu mijn huurwoning zou opgeven en vervolgens schaft het kabinet hierna het gedogen weer af, dan heb ik een groot probleem. Er moet echt beleid gemaakt worden, ook voor al die mensen op vakantieparken die geen kant op kunnen."