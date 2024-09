PVV en NSC botsten ook hard over tweestatenoplossing Midden-Oosten

Tussenkomst

Juist om die reden zag NSC de noodzaak om de tweestatenoplossing en perspectief voor de Palestijnen op te nemen in het regeerakkoord. PVV-bewindslieden kwamen daartegen in het verweer en wilden de passage schrappen.

Door tussenkomst van vicepremiers Hermans (VVD) en Keijzer (BBB) werd de kwestie gesust. Er zijn teksten gekomen waarmee alle vier de coalitiepartijen kunnen leven. Ondanks de tegenstand van de PVV is de tweestatenoplossing wel opgenomen in het regeerprogramma, dat morgen wordt gepresenteerd.

In het hoofdlijnenakkoord van de coalitie, dat voor de zomer openbaar werd gemaakt, stond niets over een eigen staat voor de Palestijnen. Premier Schoof kreeg in het debat over de regeringsverklaring daar ook vragen over.

Strengste asielbeleid

Zoals eerder al naar buiten kwam, is er eind vorige week ook over asiel veel gediscussieerd door met name PVV en NSC. De PVV wilde verder gaan dan in het hoofdlijnenakkoord is afgesproken, NSC pleitte juist voor juridische waarborgen.

Eerder in de onderhandelingen had de PVV al voorgesteld om in het hoofdlijnenakkoord te spreken over "het strengste asielbeleid van Europa". Het werd uiteindelijk "het strengste asielbeleid ooit".

Daardoor hoeft het kabinet geen strenger beleid te bedenken dan landen als Denemarken of Oostenrijk. Dat moet de kans verkleinen dat het asielbeleid door een rechter wordt teruggedraaid, omdat het in strijd is met bijvoorbeeld Europese verdragen.