Wekdienst 12/9: Begin van 80 jaar vrijheid • Verhoging NS-kaartjes aan bod in Kamerdebat

Goedemorgen! Tachtig jaar geleden werden in Limburg de eerste dorpjes bevrijd door de geallieerden. Dat betekent de aftrap van de nationale viering van tachtig jaar vrijheid. Ook debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse Spoorwegen en verschijnt de beeldroman van Aimée de Jongh in 25 landen.

Eerst het weer: In het binnenland eerst droog en zonnig, later vanuit het westen steeds meer buien. Hierbij is kans op onweer en hagel. Met name in het zuidwesten kan opnieuw veel regen vallen. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 15.