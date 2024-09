Arensman fietst na Vuelta-domper van Andorra naar Nederland, op zoek naar plezier

Het avontuur, waarvoor de twee negen dagen hebben ingeruimd, betekent ook dat Arensman geen WK rijdt. "Misschien als ik had gewild, had ik meegekund", zei hij over de wereldkampioenschappen, waar voornamelijk klimmers voor zijn geselecteerd in steun van kopman Mathieu van der Poel.

"Ik koos er ook zelf voor om die bikepacktrip te doen. Voor de rest van mijn carrière is dat belangrijker, denk ik. Het plezier terugvinden voor de toekomst. En dan kijken of ik dat in mijn training kan verwerken."

Helemaal klaar is zijn seizoen nog niet. Als hij is uitgerust van de negendaagse trip verschijnt Arensman waarschijnlijk in de Italiaanse najaarskoersen.