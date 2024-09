Iconische Churchill-foto die in Canada werd gestolen teruggevonden in Italië

De iconische foto van Winston Churchill, die ruim twee jaar geleden werd gestolen in Canada, is teruggevonden in Italië. De foto hing in een luxe hotel in de Canadese hoofdstad Ottawa, maar werd door de dief of dieven vervangen door een kopie. Die hing er acht maanden voordat er aan de bel werd getrokken.

Het originele portret wordt weer naar het hotel teruggebracht, meldt CBC News. Later deze maand wordt het portret in Italië overhandigd aan Canadese overheidsfunctionarissen.

De diefstal was internationaal groot nieuws. Acht maanden nadat het portret werd gestolen, kwamen medewerkers van het hotel erachter dat de lijst van de foto niet paste bij andere lijsten die er hingen en werd vastgesteld dat er een kopie was opgehangen.

Canadees opgepakt

Een 43-jarige Canadees is opgepakt voor de diefstal. Dat gebeurde op 25 april, maar is nu pas door de politie naar buiten gebracht. Een woordvoerder van de politie meldt dat is gewacht vanwege "de noodzakelijke diplomatie die vereist is in een internationale zaak".

De Canadese politie kwam er met hulp van de Britse politie achter dat het origineel terecht was gekomen bij een koper in Genua. De koper had het werk op een veiling in Londen gekocht. Zowel de koper als het veilinghuis wist niet dat het om een gestolen foto ging. De foto werd namelijk geveild toen niemand in het hotel zich nog bewust was van de diefstal.

Lockdown

Het portret is ergens tussen Eerste Kerstdag 2021 en 6 januari 2022 ontvreemd, zo stelde het hotel vast. Er was in die periode niemand in het gebouw omdat er een lockdown was vanwege de coronapandemie.

De foto hing in het Château Laurier-hotel in Ottawa omdat de Canadees-Armeense portretfotograaf Yousuf Karsh er lange tijd verbleef en er een studio had. Hij schonk de foto aan het hotel en in de leeszaal van het peperdure hotel is een collectie te zien van zijn werk.

Als het portret weer terug is, wordt het beter beveiligd dan eerst, laat de directeur van het hotel weten.