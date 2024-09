Tientallen doden na damdoorbraak Nigeria

In het noordoosten van Nigeria zijn dertig mensen om het leven gekomen door overstromingen. Die ontstonden nadat afgelopen weekend een dam in de staat Borno was bezweken.

In de regionale hoofdstad Maiduguri zijn duizenden huizen weggespoeld. Volgens de nationale rampendienst NEMA staat 40 procent van de stad onder water. Honderdduizenden mensen zijn ontheemd geraakt door de overstromingen en de vrees is dat dat aantal nog oploopt.

De Alau-dam in de Ngadda-rivier ligt op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Maiduguri. Door de hevige regenval van de afgelopen tijd kon de dam de hoeveelheid water niet meer aan, zegt de deelstaatregering. Dertig jaar geleden begaf de dam het ook al eens.

Krokodillen en slangen

De dambreuk trof ook een lokale dierentuin. De directeur meldde eerder deze week dat 80 procent van de dieren is omgekomen. Een deel van de dieren, waaronder krokodillen en slangen, werd door het water meegevoerd naar bewoonde gebieden.

Door overstromingen kwamen vorige maand in het noordoosten van Nigeria al 49 mensen om het leven. In 2022 waren er bij de hevigste overstromingen in tien jaar tijd meer dan 600 dodelijke slachtoffers.