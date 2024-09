Kunstenaar Peter Klashorst (67) overleden

Kunstenaar Peter Klashorst is op 67-jarige leeftijd overleden, dat bevestigen meerdere bronnen aan de NOS.

Hij was onder meer bekend van zijn kleurrijke kunstwerken met grove penseelstreken, waarvan een groot aantal portretten en naaktportretten. Vooral in de jaren tachtig en negentig was hij een bekende naam in de kunstwereld.

Klashorst, echte naam Peter van de Klashorst, werd geboren in Santpoort, maar trok al op jonge leeftijd naar Amsterdam. "Ik denk dat ik 15 was toen vrienden een gebouw kraakten naast het Frans Hals Museum in Haarlem. Maar ik wilde naar Amsterdam", zei hij vorig jaar in Het Parool. "Op de Ten Katemarkt stond een pand leeg. Het enige wat je nodig had, was een breekijzer om de deur open te krijgen en daarna kon je erin, zo simpel was het."

Collectief

Hij ging studeren aan de Gerrit Rietveld Academie en was mede-oprichter van een illegale club en een illegaal tv-station. Ook was hij bassist van de newwaveband Soviet Sex. Eind jaren tachtig begon Klashorst als kunstenaar steeds bekender te worden. Hij richtte het kunstenaarscollectief After Nature op, dat geen abstracte expressionistische kunst wilde maken, maar meer "klassiekere thema's" zoals naaktportretten en landschappen.

Dat Klashorst nog altijd een band had met de kraakbeweging bleek ook wel uit de locatie van het atelier van het collectief. Dat zat in de Spuistraat, tegenover het legendarische kraakpand Vrankrijk. In 1995 viel het collectief uit elkaar en ging Klashorst alleen verder. Hoewel hij regelmatig van schilderstijl wijzigde, bleven zijn werken veelal kleurrijk en was het onderwerp meestal duidelijk te herkennen.

Thailand

De laatste jaren van zijn leven woonde Klashorst vooral in Thailand. Hij maakte ruim tien jaar geleden bekend hiv te hebben en kampte daarna met lymfenklierkanker.

Zijn uitgever en goede vriend Jaap Holtzapffel maakte als eerste bekend dat het slecht met de kunstenaar ging de afgelopen weken. Eerst werd hij opgenomen in Duitsland en later werd hij naar een ziekenhuis in Nederland gebracht. Holtzapffel meldt niet waar de kunstenaar aan is overleden.