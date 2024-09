Buurtbewoners dodelijke schietpartij Dronten: 'Er wordt niet geluisterd'

Omwonenden verweten tijdens de bijeenkomst burgemeester Jean Paul Gebben niks te hebben gedaan tegen de overlastgevende vrouw. "Er wordt gewoon niet naar ons geluisterd. Vanuit de woningbouw krijgen we elke keer nul op het rekest. De wijkagent belt gewoon niet terug", aldus een van de aanwezigen.

De burgemeester zei juist dat er vanuit verschillende instanties veel is gedaan om de overlast te beperken en dat ook de gemeente er "de handen vol aan heeft gehad".

"Dat je iets weet, betekent niet dat je er meteen iets aan kunt doen", legde hij uit. "Maar we kunnen pas iemand uit zijn of haar woning zetten als de rechter daarover beslist", aldus de burgemeester.

Niet meer naar school

De buurtbewoners voelen zich door de schietpartij niet meer veilig in de buurt. "Mijn dochter was in die speeltuin toen het gebeurde. Zij durft nu niet meer naar school, niet meer naar buiten. Wat kunnen jullie daaraan doen?", riep een vrouw.

Een andere aanwezige deed haar beklag over het feit dat bloemen voor de slachtoffers van de schietpartij bij de woning waren neergelegd. "Er worden bloemen gelegd voor het huis van de aanstichters, ik noem ze niet slachtoffers. Ik wil die bloemen niet in de straat zien!" De bloemen zijn in overleg met de politie verplaatst naar de voordeur van de woning, uit het zicht.

De burgemeester zei zich te realiseren dat hij de geschrokken buurt niet veel kan toezeggen. Buurtbewoners met vragen kunnen 24 uur per dag een speciaal telefoonnummer bellen.

"Ik kan nu op dit moment niets meer doen dan een handreiking, dat spijt me. Houd elkaar de komende dagen, weken en maanden vast. Wees lief voor elkaar."