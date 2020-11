Wandelaars vinden postduifbericht van eeuw oud

Wandelaars hebben in Noordoost-Frankrijk een bericht gevonden dat ruim een eeuw geleden per postduif werd verzonden. Het gaat waarschijnlijk om een bericht uit de Eerste Wereldoorlog.

De kleine capsule van aluminium werd in september een veld bij Ingersheim gevonden. Die plaats is tegenwoordig Frans, maar lag destijds in Duitsland.

Met hulp van een Duitse kennis kon een museummedewerker de priegelige tekst ontcijferen. Het is een bericht over terugtrekkende Duitse troepen.

Onder vuur

"Peloton Potthoff kwam onder onder vuur te liggen bij de westelijke grens van het exercitieterrein", schreef een Pruisische soldaat destijds aan zijn hoofdkwartier. "In het Fechtwald is een half peloton buiten gevecht gesteld. Onder felle tegenstand trekt Peloton Potthoff zich terug."

De datum van het bericht is niet goed te lezen, het museum houdt het op 16 juli 1910 of 1916. Het Linge Museum in Orbey zal het papiertje tentoonstellen in de collectie.