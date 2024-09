Meerdere bosbranden in zuiden van Californië, duizenden mensen geëvacueerd

Door bosbranden in het zuiden van Californië zijn duizenden mensen geëvacueerd. Dertien mensen zijn gewond geraakt, meldt de Los Angeles Times.

Er woeden momenteel drie branden in de buurt van Los Angeles. Een van de branden brak zondag uit en werd in korte tijd twaalf keer zo groot, meldt de LA Times. De brandweer kon daardoor niet voorkomen dat de brand oversloeg naar woonwijken en hutten in de bergen. 33 huizen zijn verwoest en ook meerdere berghutten. Zo'n 2500 gebouwen worden nog bedreigd door de brand.

Onder de gewonden zijn inwoners van de woonwijken en brandweerlieden. Het nabijgelegen skigebied Mountain High moest ook worden ontruimd. Met hulp van vrijwilligers en de brandweer konden alle skiliften en gebouwen worden gered.

Op beelden van één van de branden is te zien hoe snel het vuur zich verspreidt: