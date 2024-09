Forse kritiek VN op Nederlandse omgang mensen met beperking

Jurist en ervaringsdeskundige Jiska Ogier herkent het beeld dat wordt geschetst in het rapport. "We denken vaak: Nederland is een rijk land waar het goed geregeld is, maar dat is echt een mythe. Het feit dat alles lokaal geregeld is, maakt dat er grote verschillen zijn. Mensen verdwalen in het landschap van zorg en ondersteuning."

Ogier zit zelf in een rolstoel en beschrijft hoe de wirwar aan regels haar belemmert. "Een rolstoel moet je bij de gemeente aanvragen, maar elke gemeente hanteert een eigen procedure. Als je verhuist naar een andere gemeente, wil je die rolstoel waarschijnlijk meenemen. Dan kan het dus gebeuren dat de ene gemeente zegt: lever je rolstoel maar in, en dat je in de nieuwe gemeente het hele proces opnieuw moet doorlopen. Dat is ontzettend frustrerend, maar ook heel beperkend."

Volgens Ogier komen er in het rapport stevige pijnpunten naar voren. "Het comité zegt dat Nederland veel laat liggen en dat we de essentie van het verdrag niet voldoende implementeren."

Roos Hoelen is slechtziend. Zij mist vooral wetgeving om mensen met een beperking aan het werk te helpen: