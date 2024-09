Zesvoudig Oranje-international Bazoer verruilt AZ voor Turkse Konyaspor

Voetballer Riechedly Bazoer maakt per direct de overstap van AZ naar de Turkse club Konyaspor. De 27-jarige Bazoer, die 68 wedstrijden voor AZ speelde, tekent een contract voor twee jaar bij de nummer negen van Turkije.

"Ik ben erg blij met Konyaspor", zegt Bazoer op de website van zijn nieuwe club. "Ik hoop dat we als club een goed seizoen zullen hebben. Ik weet dat onze fans ons altijd steunen. We zullen ze blij maken met de overwinningen die we zullen behalen."

Bazoer speelde sinds 2022 bij AZ. Eerder kwam hij uit voor Ajax, Wolfsburg, FC Porto, FC Utrecht en Vitesse.

Zes interlands

Bazoer vertrekt transfervrij bij de Alkmaarders. Dit seizoen kwam Bazoer niet voor in de plannen van trainer Maarten Martens. Hij kwam alleen in het duel met NEC in de blessuretijd in het veld.

De verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, speelde in 2015 en 2016 zes interlands voor het Nederlands Elftal.