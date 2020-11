In opgerold drugslab Vroomshoop werd crystal meth gemaakt

In het drugslab dat vorige week werd ontmanteld in Vroomshoop werd de drug crystal meth gemaakt. Een arrestatieteam deed vorige week zondagmiddag een inval in een sportschool de Twentse plaats. Het drugslab bevond zich in een afgeschermd gedeelte van het pand en had verder geen link met de sportschool.

Onder de zes personen die hiervoor vastzitten, bevinden zich ook twee Mexicanen. Een andere verdachte is van Colombiaanse afkomst. Het is het tweede crystalmethlab dat in Overijssel is ontmanteld, meldt RTV Oost.

Mexicanen staan bekend als experts als het gaat om de productie van crystal meth. Dit is een ingewikkeld proces, waarvoor Mexicaanse 'laboranten' speciaal worden ingevlogen.

Toename crystalmethlabs

Het zeer verslavende crystal meth is een voor Nederland relatief nieuwe drug. In 2016 werd in ons land voor het eerst een lab opgerold waar het werd gemaakt, vorig jaar waren het er negen. In de eerste helft van dit jaar stond de teller op zestien.

Mogelijk komt de toename doordat Nederland al veel bestaande labs voor synthetische drugs als xtc kent. Die kunnen met wat aanpassingen vrij eenvoudig geschikt worden gemaakt voor de productie van het veel lucratievere crystal meth.

De politie heeft landelijk een team van zo'n honderd rechercheurs op de bestrijding van crystal meth gezet. Omdat er veel geld in omgaat wordt gevreesd vrees voor toenemend geweld. Ook wil de politie voorkomen dat Mexicaanse drugskartels hun invloed uitbreiden naar Nederland.