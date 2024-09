Opnieuw menselijke en dierlijke resten gevonden bij Waterloo

In de buurt van de Belgische plaats Waterloo zijn opnieuw botten gevonden van mensen en dieren. Dat meldt de Britse organisatie Waterloo Uncovered die opgravingen doet bij de boerderij van Mont-Saint-Jean, die in 1815 tijdens de Slag bij Waterloo dienst deed als veldhospitaal.

Archeologen hebben in een "doelbewust gegraven kuil" vijftien geamputeerde ledematen en de skeletten van zeven paarden en twee koeien gevonden. In 2022 werden op dezelfde locatie ook al drie paarden en een compleet menselijk skelet gevonden.

In de kuil lagen de menselijke beenderen aan de ene kant en de dierlijke resten aan de andere kant. De menselijke en dierlijke beenderen werden van elkaar gescheiden door een muur van munitiekisten. De archeologen denken dat de kuil bedoeld was om het veldhospitaal snel vrij te kunnen maken.

Drie van de paarden waren met een kogel door het hoofd geschoten, waarschijnlijk om ze uit hun lijden te verlossen. De koe had sporen van slachting en is waarschijnlijk als voedsel gebruikt.

Verdwenen beenderen

Bij de Slag van Waterloo maakte een coalitieleger van Britten, Duitsers en Nederlanders onder leiding van de Britse hertog van Wellington een eind aan de heerschappij van Napoleon. Bij het gevecht kwamen op 18 juni 1815 tienduizenden mensen om het leven.

Zij zijn volgens historische bronnen in massagraven begraven, maar bij opgravingen zijn tot nu toe nauwelijks menselijke resten teruggevonden. Een internationaal team van historici ontdekte in 2022 dat de beenderen van de slachtoffers vanaf 1834 massaal zijn verwerkt in de suikerindustrie.

De onderzoekers vonden documenten waaruit blijkt dat de suikerbietenteelt in de omgeving van Waterloo vanaf 1834 een grote vlucht nam. Om de suiker uit suikerbieten te zuiveren werd beenderkool gebruikt. Doorgaans gebeurde dat met beenderen van dieren. Maar volgens de onderzoekers verdienden omwonenden en handelaren een goede boterham door beenderen uit de massagraven aan de fabrieken te verkopen.

Waterloo Uncovered

Waterloo Uncovered is nog tot 13 september aan het graven bij Waterloo. De liefdadigheidsorganisatie leidt getraumatiseerde en/of gewond geraakte veteranen uit onder meer Engeland, Nederland, Oekraïne en België op tot archeologen. Op deze manier ondersteunt de organisatie hen bij hun herstel en overgang naar het burgerleven.