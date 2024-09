Media VS na debat: Trump verliezer, maar zwevende kiezer nog niet overtuigd

Een dag na het debat van gisteravond schudden Donald Trump en Kamala Harris elkaar vandaag opnieuw de hand. De presidentskandidaten ontmoetten elkaar in Pennsylvania bij een herdenking van 9/11. Wat is er volgens Amerikaanse media veranderd tussen de eerste en de tweede handdruk?

Analisten en politiek commentatoren in Amerikaanse media zijn het er in grote lijnen over eens: Harris kwam bij het debat als winnaar uit de bus. Ook Fox News, waar Trumpgezinde stemmen doorgaans veel zendtijd krijgen, noemde Harris de "duidelijke winnaar". Volgens verschillende analisten liet Trump zich meermaals op de kast jagen door aanvallen van Harris. "Trump was duidelijk gefrustreerd en werd steeds luidruchtiger naarmate het debat voortduurde", schrijft Doug Schoen van Fox News.

"Politiek experts, analisten en commentatoren merkten op dat Trump zichzelf vaak in het defensief bevond bij kwesties als abortus, terwijl hij zich liet uitdagen door Harris en van de boodschap afweek", schrijft een columnist van The New York Times. Toen Harris beweerde dat bezoekers van Trumps politieke bijeenkomsten de zaal uit verveling regelmatig vroegtijdig verlaten, schoot de oud-president in de verdediging. Kiezers gaan enkel tegen betaling naar de bijeenkomsten van Harris, sneerde hij terug.

Trump en Harris deelden sneren uit over de bezoekers van elkaars bijeenkomsten: