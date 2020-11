Geen kerstborrel maar een online-event: 'Je wilt het jaar toch goed afsluiten'

De winkelier zag het al aankomen. "Tijdens de eerste golf viel bij ons ook alles stil. Er waren geen schoolgala's, geen grote bruiloften of bedrijfsgala's waar brancheprijzen worden uitgereikt." Meeuwis besloot die maanden om de bezem eens flink door de zaak te halen. "Nu hangt alles tiptop in de winkel, maar kunnen we er niks mee."

Voor veel ondernemers is dat een strop, bijvoorbeeld voor verhuurders van smokings en feestkleding. December is voor hen traditioneel de drukste maand van het jaar. "Normaal verhuren we rond de feestdagen meer dan duizend baljurken en smokings. Dit jaar waarschijnlijk geen", zegt Hans Meeuwis, eigenaar van Black Tie in Den Bosch. "We hunkeren weer naar een feestje, en niet alleen voor de zaken."

Bij de laatste coronapersconferentie waarschuwden premier Rutte en minister De Jonge er al voor: we moeten rekenen op een sobere Kerst. Of we met de feestdagen vrienden en familie kunnen bezoeken moet nog blijken, maar zeker is dat er dit jaar geen grote kerstborrels en feesten met collega's zijn.

Meeuwis ziet nog wel kansen: hij verkoopt ook maatpakken. "Daarvoor verwachten we weer een piek in 2021, omdat veel mensen hun bruiloft een jaar hebben uitgesteld." Ook heeft Meeuwis zijn aanbod aan vrijetijdskleding vergroot. "Mensen willen nu bijvoorbeeld wel investeren in een mooi jasje of rok van tweed."

Mensen verbinden

Voor andere ondernemers biedt de andere Kerst juist kansen. Want ondanks de beperkingen door corona willen veel werkgevers aan het einde van het jaar wel iets organiseren voor hun personeel. "Je wilt het jaar toch goed afsluiten", zegt Wendy van de Beurcht van Bureau voor Evenementen in Tilburg. "Corona of geen corona."

Haar bedrijf organiseert tijdens de feestdagen meerdere online evenementen. De shows worden opgenomen in een studio, waar een presentator gasten ontvangt. "Dat kan iedereen zijn: een goochelaar, een chef voor een kookworkshop of een sommelier voor een wijnproeverij. Hoe gekker hoe beter."

De werknemers kijken thuis mee op hun laptop en krijgen een 'borrelbox' thuisgestuurd met hapjes en drankjes. "Drink je toch met zijn allen een borreltje", zegt Van de Beurcht. De show is live, omdat dat bijdraagt aan interactie tussen de collega's. "Je moet mensen op de een of andere manier met elkaar verbinden, ook al is dat digitaal."

Het idee is dat de directeur of manager van het bedrijf fysiek in de studio aanwezig is en tijdens de show ook het woord neemt. "Op die manier kan hij of zij alle collega's bedanken voor hun inzet."