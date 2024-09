Zangeres en actrice Caterina Valente (93) overleden

Valente werd in 1931 geboren in Parijs als dochter van Italiaanse ouders die beiden in het circus werkten. Haar moeder Maria Valente was een bekende clown en haar vader was de accordeonist Giuseppe Valente. Op haar vijfde mocht ze voor het eerst samen met haar ouders een liedje zingen in de piste van circus Grock.

Ze werd de assistente van jongleur Erik von Aro, met wie ze in 1952 trouwde en een zoon kreeg. Daarnaast bleef ze zingen, ook buiten het circus, met steeds meer succes. Von Aro werd later haar manager en was ook een tijd lang de drijvende kracht achter de Nederlandse zanger Rob de Nijs, toen die probeerde in Duitsland door te breken.

Nummer 1-hits

Ganz Paris träumt von der Liebe, de Duitse vertaling van I love Paris van Cole Porter, was in 1954 Valentes eerste grote hit in Duitsland. Een jaar later stond ze ook in Nederland in de hitparade met onder meer Malaguena en The breeze and I.

Tot 1963 had ze in de Lage Landen bijna onafgebroken hits met al of niet originele Nederlands- en Duitstalige nummers. Enkele nummers bereikten de eerste plaats, zoals Tschau, tschau Bambina, de Duitse vertaling van Domenico Modugno's San Remohit Piove en het in aandoenlijk Nederlands gezongen Sweetheart My Darling Mijn Schat.