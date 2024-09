Affini klopt Küng op EK-tijdrijden, Arensman en Hoole naast podium

Arensman mocht al vroeg van start op het vlakke parcours van 31,3 kilometer. De 24-jarige Nederlander verliet twee weken geleden de Vuelta na een coronabesmetting en bleek nog niet te kunnen excelleren.

Hoofdschuddend nam hij plaats op de hot seat, waar hij al snel werd afgelost door Affini. De in het Drentse Donderen woonachtige Italiaan was met een gemiddelde snelheid van 53,2 kilometer per uur bijna een minuut sneller.

"Ik voelde me niet best", zei Arensman. "Ik was best wel ziek in de Vuelta. Met maar een weekje trainde voelde het niet super, maar het resultaat is best oké."

Hoole nipt vierde

Ook Hoole dook onder de tijd van zijn landgenoot. De Nederlands kampioen tijdrijden was bijna 27 seconden sneller dan Arensman, maar kon niet tippen aan Affini.

"Jammer om op zeven seconden van het podium te eindigen. Maar het is een vrij eerlijk onderdeel, dus ja, had ik maar harder moeten rijden", zei Hoole. "Zeker nu er best veel toppers niet rijden, was dit een grote kans om een medaille te pakken. Helaas niet gelukt, dus dan moet ik maar gewoon tevreden zijn met de tijd die ik heb gereden."