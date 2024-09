Omtzigt vervangen door rechterhand Van Vroonhoven: 'Is maar tijdelijk'

NSC-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven, die voorlopig de zieke Pieter Omtzigt vervangt, is ervan overtuigd dat haar partijleider over een tijdje weer terug kan komen. "Het is maar tijdelijk hè", hield ze de verzamelde pers in de Tweede Kamer voor.

Volgens Van Vroonhoven zit Omtzigt "op doktersadvies" thuis. Wat hem precies mankeert wilde ze niet zeggen, maar "we hebben een bizar jaar gehad", daarbij wijzend op het oprichten van de partij, de campagne en de formatie. "Op een gegeven moment is de beker een beetje leeg. Dus hij neemt even een beetje gas terug."

Als Omtzigt terugkeert, moet hij zijn werk misschien wel anders gaan indelen, denkt de vicefractievoorzitter. "Hij werkt als een dolle. Ook 's avonds zit hij hier echt nog heel lang te werken. Misschien dat we zo'n gesprek nog met hem kunnen voeren."