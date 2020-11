Trump-stemmers over Biden: 'God zegene hem, niemand wil zijn baan'

Trump-stemmers in Philadelphia - NOS

Al dagenlang zet Gordon Delp zijn Trump-petje niet af. Hij is met zijn vrouw Karen naar de farmer's market gekomen in Emmaus, op het platteland van Pennsylvania. Ze wilden even weg zijn van al dat gedoe op tv, vertelt Gordon. Maar zijn mening over de verkiezingen deelt hij graag. "Die verkiezingen zijn gestolen. Er klopt geen hout van. Ik was op een Trump-rally: daar waren 25.000 mensen. Biden kreeg er nog geen tien bij elkaar." Karen valt hem bij: "Ik weet zeker dat er gefraudeerd is, ik zie de verhalen op Facebook. Biden wordt nooit mijn president", zegt ze.

Gordon en Karen op de markt in Emmaus - NOS

Het is de zorg van veel Amerikanen, aan het eind van misschien wel de giftigste verkiezingsperiode ooit. Zullen aanhangers van Trump Biden een kans geven? Wat moet de nieuwe president doen om zijn land, zoals hij dat noemt, te 'helen'? En is dat überhaupt mogelijk? Gematigde Republikeinen Emmaus is een goede plek om Republikeinen daarnaar te vragen. De stad ligt in een verdeeld stuk Amerika: 53 procent van de bewoners stemde er voor Biden, bijna 46 voor Trump. Democraten en Republikeinen wonen hier kriskras door elkaar. Onder Republikeinen op de markt zijn de meningen verdeeld. Er zijn mensen die Joe Biden en Kamala Harris verafschuwen, zoals Gordon en Karen. Maar veel vaker hoor je hier een gematigder geluid. "Wij zijn vooral opgelucht dat die verkiezing voorbij is", zegt de 48-jarige Dana, die voor Trump stemde. Haar beste vriendin Jennifer stemde juist Democratisch. "De president heeft het recht om een hertelling te vragen", vinden ze allebei. Al moet het volgens Dana wel op een bepaald moment klaar zijn. "Wiskunde is wiskunde. Cijfers zijn eenduidig. Die kan je niet veranderen." Borden nog in de tuin Voor nu wachten veel Republikeinen af wat Trump op juridisch gebied nog voor elkaar krijgt. In het centrum van Emmaus zijn een kleine week na de verkiezingen weinig Biden-borden meer te zien, maar wel veel borden voor president Trump. "Ik laat ze staan om te tonen dat ik hem nog steeds steun", zegt de 58-jarige militair Gary. Hij heeft twijfels bij hoe de verkiezingen zijn gelopen, en of het allemaal wel eerlijk is gegaan. "Je hoort van alles over fraude, maar daar moet eerst een rechter naar kijken. Ik wacht af tot 8 december, als alle stemmen officieel binnen moeten zijn." Daarna, zegt Gary, is hij best bereid Joe Biden als nieuwe president te accepteren. "Daar zijn verkiezingen voor. Dat aanvaard ik natuurlijk. Maar ik heb nu het gevoel dat we het nog niet genoeg tijd hebben gegeven." Tot december laat hij de borden in zijn tuin dus maar staan.

Gary wil Biden op termijn wel accepteren, zegt hij - NOS

Er zijn zeker ook Republikeinen die Biden nu al steunen. "God zegene die man. Ik denk dat niemand zijn baan wil op dit moment", zegt de 63-jarige Chris. Hij stemde in 2016 voor Hillary Clinton, nu voor Trump. "Ik probeer telkens het minste van twee kwaden te kiezen", lacht hij. Dat Trump voorlopig zegt niet te willen aftreden, vindt Chris een beetje eng. "Al die dingen die hij beweert over fraude, hoe gaat hij dat bewijzen? Wanneer iemand gekozen is, moet je die persoon gewoon steunen. Dit is nog steeds Amerika." Allemaal Amerikaan "Ik ben er niet voor de blauwe of rode staten, maar voor de Verenigde Staten", benadrukte Biden zaterdagnacht in zijn overwinningsspeech. Vriendinnen Dana en Jennifer kijken, ondanks hun politieke verschillen, allebei uit naar een president die probeert er voor alle Amerikanen te zijn. "Waarschijnlijk zullen veel mensen die voor Trump gestemd hebben, eerder zijn verlies erkennen dan Trump zelf", denkt Dana. "Maar zelf wens ik Joe Biden het beste. Ik wens ons land het beste." "Uiteindelijk", vindt Jennifer, "komen we hier wel doorheen. Dat doen we altijd. We kiezen hier al meer dan 200 jaar een president, en dit keer is het niet anders. We moeten dat proces vertrouwen."

Dana stemde op Trump, Jennifer op Biden - NOS