Twee gewonden na steekpartij bij school in Den Haag

Bij een steekpartij in Den Haag zijn twee gewonden gevallen. Het incident vond in of om het ROC Mondriaan op de Meppelweg plaats, meldt de politie.

De slachtoffers zijn op school behandeld en vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn, maar volgens een politiewoordvoerder zijn beiden aanspreekbaar. Of het om leerlingen van de school gaat, is onbekend.

De politie zoekt naar twee verdachten. Een woordvoerder van het ROC laat aan Omroep West weten geen mededelingen te doen en de situatie te inventariseren. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was.

Apeldoorn

Gisteren raakte een jonge man lichtgewond bij een steekpartij op het ROC Aventus in Apeldoorn. Een jonge vrouw sloeg op de vlucht, maar werd later aangehouden.