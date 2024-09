Onderhandelingen vroegpensioen in impasse, voorlopig nog stakingen

In dat voorstel mogen jaarlijks rond de 15.000 mensen een beroep doen op de vroegpensioenregeling. Van werkgevers wordt verwacht dat zij tijdig beginnen met het omscholen of herplaatsen van hun medewerkers als het werk voor hen te zwaar wordt. Er komt een inkomensgrens van rond 74.000 euro per jaar (maximaal jaarlijks sociaal verzekeringsloon), daarboven moeten werkgevers een boete betalen als zij werknemers met vroegpensioen sturen. Wat een zwaar beroep is, bepalen werkgevers en werknemers samen.

Minister Van Hijum van Sociale Zaken heeft dit voorstel vorige week toegelicht aan de sociale partners, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De afspraak was om donderdagavond verder te spreken, maar zover is het niet eens gekomen.

In de loop van donderdag heeft vakbond FNV de minister formeel laten weten niet naar de onderhandelingstafel te komen omdat er nog te veel vragen zouden zijn om de onderhandelingen te kunnen starten. Maar even later kon Van Hijum via de media het hardere verhaal van FNV horen: het kabinetsvoorstel was "onacceptabel" en de bonden waren "woedend".

'Echt dramatisch'

"Het voorstel was echt dramatisch", zegt een FNV-woordvoerder. "De regeling moet voor iedereen zijn. Dat maximum van 15.000 mensen moet er dus vanaf. Je wil niet bij de 15.001ste persoon zeggen: 'Sorry, we zitten vol'. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn."

Ook van een inkomensgrens wil FNV niets weten. "Dat is bijvoorbeeld oneerlijk voor havenarbeiders. Die hebben net zulke kapotte knieën, maar hebben een wat hoger inkomen. Die moet je ook gewoon de mogelijkheid bieden om met vroegpensioen te gaan."

De vakbond wil dat iedereen die zwaar werk verricht van de regeling gebruik kan maken. "En we willen ook een hoger bedrag dan nu wordt geboden. Nu krijgen mensen eigenlijk het AOW-bedrag, wat je dan nog moet aanvullen met je spaargeld of toekomstig pensioen. Niet iedereen heeft die financiële ruimte."

Voetbalwedstrijden

Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt het teleurstellend dat de bonden niet verder wilden praten en weer zijn gaan staken. "Onder andere in het ov en bij wéér een voetbalwedstrijd. Daar hebben we allemaal last van", laat een woordvoerder weten. "Dus de oproep aan de bonden is: kom gewoon terug aan tafel, dat is waar we het moeten en kunnen oplossen."

Bij het ministerie van Sociale Zaken wil men niet ingaan op de impasse. "We gaan niet tijdens onderhandelingen via de pers reageren op onderdelen", zegt een woordvoerder. "De minister heeft een goed voorstel neergelegd bij de partijen, dat is een basis voor verdere gesprekken. De deur van de minister staat altijd open en hij nodigt partijen van harte uit om aan tafel verder te praten."

FNV geeft aan deze week door te gaan met acties. "We zijn ook al bezig met voorbereidingen voor latere acties als er geen of te weinig beweging komt. We komen pas aan tafel bij een nieuw voorstel."