Prijs treinkaartjes stijgt mogelijk toch minder hard volgend jaar

Treinkaartjes worden volgend jaar mogelijk toch minder duur dan gedacht. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van het AD. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het kabinet en de NS werken aan een plan om de prijzen op tickets zes procent te laten stijgen, in plaats van de ruim elf procent waar in eerste instantie sprake van was.

De NS kondigde eerder dit jaar aan dat treinreizen vanaf 2025 fors duurder zouden worden. Het spoorwegbedrijf lijdt veel verlies, in de eerste helft van dit jaar alleen al 33 miljoen euro. De NS wilde dit jaar eigenlijk de prijzen al verhogen, maar kon dat voorkomen nadat de Tweede Kamer eenmalig 120 miljoen euro had vrijgemaakt.

Op nog zo'n financiële injectie voor volgend jaar hoeft het spoorwegbedrijf niet te rekenen, werd eerder al bekend. Daarop besloot de NS maatregelen te nemen voor onder meer de ticketprijs. De verhoging daarvan werd vastgesteld op 8,7 procent, daarbovenop kwam nog een inflatiecorrectie, waardoor reizigers meer dan 11 procent extra voor een treinkaartje zouden gaan betalen.

Niet definitief

Volgens meerdere bronnen ligt er nu een compromis op tafel om die prijs toch minder te laten stijgen. Voor lagere tariefstijging zou het spoorwegbedrijf niet alleen hoeven op te draaien, maar NS zou de kosten delen met het kabinet. Zowel de NS als het kabinet leggen volgens ingewijden 40 miljoen euro neer.

De overige 40 miljoen wordt dan nog wel op de reiziger verhaald. In de praktijk zou dat betekenen dat de ticketprijs met zo'n 6 procent zou stijgen.

Maar deze cijfers zijn nog niet definitief, omdat steun aan de NS binnen de coalitie gevoelig ligt. Zo vinden partijen als PVV, NSC en VVD dat de NS de oplossing te makkelijk in Den Haag zoekt. Zo denken ook Denk en D66 erover.

Verder moeten de plannen voor Prinsjesdag nog bekendgemaakt worden. En morgen is er een debat over het spoor in de Tweede Kamer met staatssecretaris Jansen van Openbaar Vervoer.