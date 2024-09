Kabinet: Terneuzen en Tweede Maasvlakte in beeld voor nieuwe kerncentrales

Naast Borssele zijn nu ook Terneuzen en de Tweede Maasvlakte nadrukkelijk in beeld als locaties voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei schrijft aan de Tweede Kamer dat die twee gebieden "kansrijk" zijn.

Het kabinet wil vier nieuwe kerncentrales laten bouwen in ons land. Het plan is om twee daarvan te bouwen bij de al bestaande centrale in het Zeeuwse Borssele.

Maar er wordt nu dus ook gekeken naar Terneuzen, ook in Zeeland, en de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam als vestigingsplaats. De komende maanden wil Hermans overleggen met gemeenten, provincies, havenbedrijven en grondeigenaren om te bepalen welke plekken in die gebieden geschikt zijn.

Om de mogelijkheden zo breed mogelijk te houden, hoeft zo'n locatie niet braak te liggen, maakt de minister duidelijk. Desnoods worden bedrijven die er nu gevestigd zijn verplaatst of wordt infrastructuur verlegd.

Bij het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen heeft netbeheerder Tennet plannen voor een nieuw hoogspanningsstation met leidingen en een kerncentrale zou daar goed bij passen.

'Duurzaam en robuust energiesysteem'

De nieuwe kerncentrales zijn volgens het kabinet nodig om te komen tot een "duurzaam en robuust energiesysteem". Kerncentrales wekken ook energie op als het niet waait of zonnig is. Bovendien komt er bij de productie geen CO2 vrij.

Hermans kan nog niet inschatten hoelang de gesprekken gaan duren, maar uiterlijk begin volgend jaar wil ze een besluit nemen over welke locaties definitief onderzocht gaan worden.

Marktconsultatie

Het bouwen van een kerncentrale kost vele miljarden en zal niet gaan zonder investeringen van marktpartijen. De afgelopen tijd is geïnventariseerd of, en zo ja welke bedrijven geïnteresseerd zijn. Volgende maand stuurt Hermans de uitkomsten van die 'marktconsultatie' naar de Kamer.

Ook zijn er bouwers uit Frankrijk, Zuid-Korea en de VS bezig met technische haalbaarheidsstudies naar nieuwe Nederlandse kerncentrales.