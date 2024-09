Meer aandacht voor laaggeletterdheid: 'Helaas is het nog steeds nodig'

Een brief van de overheid lezen, foutloos een sollicitatiebrief schrijven of begrijpen wat er op deze site staat; 2,5 miljoen Nederlanders hebben daar moeite mee omdat ze laaggeletterd zijn. Ze kunnen niet goed lezen, schrijven of rekenen, en hebben daar op veel vlakken in het leven last van.

Van 8 tot 15 september is het de Week van Lezen en Schrijven. Door het hele land zijn er bij gemeenten, scholen en bedrijven extra activiteiten om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid.

"Helaas is zo'n campagne nog steeds nodig", zegt Jan-Willem Heijkoop van Stichting Lezen en Schrijven. "We zien dat nog steeds veel mensen moeite hebben met de Nederlandse taal, waardoor ze moeilijker een baan vinden en behouden. Ook begrijpen ze bijvoorbeeld informatie van gemeenten of ziekenhuizen niet goed."

Als voorbeeld noemt hij het woord 'nuchter'. "Mensen krijgen te horen dat ze nuchter moeten zijn voor een operatie. Dan denken ze dat ze geen alcohol mogen drinken, maar wel gewoon mogen ontbijten. En dan kan vervolgens de operatie niet doorgaan."