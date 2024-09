KNHB polst succescoach Ehren na vertrek Van Ass bij hockeyvrouwen

Bij de Belgische hockeybond is het nieuws dan ook hard binnengekomen. "Natuurlijk zijn wij niet blij", aldus Adam Commens, technisch directeur van de Belgische hockeybond.

"Misschien ben ik naïef, maar we koesteren hoop dat we hem kunnen houden. Een plan B is er niet. Vanmiddag zitten we samen en proberen we hem te overtuigen toch te blijven. We zijn extreem blij met het werk dat hij hier geleverd heeft."

Ehren heeft nog een contract tot 2026 bij de ploeg.