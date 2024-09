Hockeybond polst succescoach Ehren na vertrek Van Ass bij Oranjevrouwen

Bij de Belgische hockeybond is het nieuws hard binnengekomen. "Natuurlijk zijn wij niet blij", aldus Adam Commens, technisch directeur van de Belgische hockeybond.

"Misschien ben ik naïef, maar we koesteren hoop dat we hem kunnen houden. Een plan B is er niet. We gaan samen zitten en proberen hem te overtuigen toch te blijven. We zijn extreem blij met het werk dat hij hier geleverd heeft."

Ehren heeft nog een contract tot 2026 bij de ploeg.

Den Bosch

Ehren begon zijn trainersloopbaan als assistent bij de hockeysters van Den Bosch. Tussen 2003 en 2008 werd hij samen met hoofdcoach Herman Kruis vijf keer zowel lands- als Europees kampioen.

