Heel veel regen verwacht: 'Gelijk aan gemiddelde heel september'

Vandaag en morgen trekken stevige buien over het land. Met name in het westen is er kans op zware (onweers)buien met plaatselijk veel neerslag. Volgens het KNMI kan er lokaal 75 millimeter vallen, met op een enkele plek zelfs kans op 100 millimeter. De hoeveelheden die in 24 uur in het westen kunnen vallen, komen in de buurt van wat er gemiddeld in heel september valt.

Er ontstaan zo grote verschillen in het land in de hoeveelheid regen die er gaat vallen. "Overal gaat het regenen, maar in het oosten valt ongeveer 5 tot 10 millimeter, terwijl het westen dus lokaal meer dan 75 millimeter kan krijgen", zegt NOS-weerman Marco Verhoef.

De meeste neerslag zal vannacht en in de loop van morgenochtend vallen, omdat dan de lucht het koudst is. "Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen", verwacht Verhoef. Vanwege dit alles geldt in het hele land op dit moment code geel.

Warm water in Noordzee

Dat er in de kustprovincies veel meer neerslag kan vallen is te verklaren. Marco Verhoef legt uit dat het onder meer te maken heeft met de watertemperatuur van de Noordzee. "Dat zeewater is nog vrij warm, met een temperatuur van 18 tot 20 graden, terwijl het boven land morgen maar 14 of 15 graden wordt. De bovenlucht, op zo'n 5 kilometer hoogte, is met -30 graden koud."

Door de grotere temperatuurverschillen boven zee, zullen daar grote en hogere wolken ontstaan, die meer regen met zich meebrengen dan boven land. Een tweede effect wat voor meer regen zorgt in de kustgebieden, is de zogenoemde kustconvergentie.

"De noordwestenwind boven zee is veel harder dan de westelijke wind boven land. Daardoor krijg je een ophoping van lucht langs de kust die nergens anders heen kan dan naar boven. Daardoor ontstaat er nog meer neerslag", aldus Verhoef.