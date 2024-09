'COA mocht cijfers Ter Apel niet publiceren van ministerie'

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mocht de afgelopen dagen van het ministerie van Asiel en Migratie de cijfers over het aantal mensen dat in het aanmeldcentrum in Ter Apel overnacht niet publiceren. Dat bevestigt een COA-woordvoerder na berichtgeving van persbureau ANP. Waarom dat zo was, kon de woordvoerder niet zeggen. "Ik weet het feitelijk niet."

De afgelopen maanden deelde het COA die cijfers dagelijks, maar sinds gisterochtend was het niet meer gebeurd. Na berichtgeving in verschillende media zijn vanmiddag de cijfers van de afgelopen twee dagen alsnog openbaargemaakt.

"Er is inderdaad discussie over of we de cijfers zoals wie die al geruime tijd over Ter Apel publiceren nu nog mogen blijven publiceren", zei de COA-woordvoerder er eerder over. "Daar wordt nu al zo'n 24 uur over gesproken. Het hangt nu ergens tussen het COA en het ministerie." Inmiddels is dat dus niet meer het geval.

Een woordvoerder van het ministerie van Asiel en Migratie zegt achteraf relativerend dat er sprake moet zijn geweest van "een misverstandje" en "ruis op de lijn" tussen het ministerie en het COA.

De rechter

Van maandag op dinsdag sliepen er 2062 mensen op het terrein, de nacht erna 2073. Die aantallen zijn van belang omdat in het aanmeldcentrum in Ter Apel niet meer dan 2000 asielzoekers mogen verblijven. Dat aantal wordt met regelmaat overgeschreden en daarom stapte de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, begin deze maand opnieuw naar de rechter.

Die bepaalde eind januari ook al dat het COA een dwangsom van 15.000 euro moet betalen voor elke dag dat de bezetting boven de 2000 uitkomt. Die grens werd het grootste deel van de tijd overschreden, waardoor in juni het maximumbedrag van 1,5 miljoen euro werd bereikt.

Gesteggeld over cijfers

Omdat verbetering uitbleef, kondigde de gemeente Westerwolde in de zomer aan opnieuw naar de rechter te stappen als er op 1 september nog steeds meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel verbleven.

Overigens hebben COA en de gemeente de afgelopen tijd over de cijfers gesteggeld. Het COA gaat uit van de bezetting in de avond en de nacht, terwijl de gemeente ook naar de bezetting overdag kijkt. Dagelijks wordt een groep asielzoekers weggebracht om de nacht door te brengen in de buurt, terwijl ze overdag in Ter Apel verblijven.