NSC-leider Pieter Omtzigt doet tijdelijk stap terug

NSC-leider Pieter Omtzigt doet tijdelijk een stap terug, meldt hij in een bericht op X. "Het afgelopen jaar is buitengewoon intensief geweest en dat betekent dat ik, om gezondheidsredenen, de komende weken meer op de achtergrond werk en even minder in de spotlight."

Die stap terug is voor "de komende weken".

Nicolien van Vroonhoven zal namens NSC de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) doen, meldt Omtzigt. De APB is het debat volgende week na Prinsjesdag over de Miljoenennota. Van Vroonhoven was de nummer 2 van de lijst voor NSC en is de rechterhand van de NSC-leider.

Huilen

Onlangs verschenen er berichten over de manier waarop Omtzigt de gesprekken binnen de coalitie over de begroting zou hebben gevoerd. Anonieme bronnen meldden dat de NSC-leider in huilen was uitgebarsten en verschillende keren boos was weggelopen.

Omtzigt zelf ontkende die emotionele uitbarstingen niet. "Ik kom op voor mensen die in de knel zitten omdat hun situatie mij raakt en ik niet van teflon ben. Den Haag moet daar maar aan wennen", schreef hij op X.

EW Magazine meldt vandaag op gezag van bronnen binnen NSC dat organisatiepsycholoog Kilian Wawoe, een vertrouweling van Omtzigt, gevraagd was om een plan te maken om een tijdelijke opvolger aan te wijzen.

Functie elders

Ook in 2021 trok Omtzigt zich al een tijdje terug om gezondheidsredenen. Aanleiding was de 'functie elders'-affaire, die hem niet in de koude kleren was gaan zitten. Bij de formatie bleek na veel gedoe dat premier Rutte hem weg wilde hebben uit de Tweede Kamer en hij liet zich toen zelfs vier maanden vervangen als CDA-Kamerlid. Bij zijn terugkeer stapte hij uit die fractie en ging als éénpitter verder.

Voor de Kamerverkiezingen van november 2023 richtte hij zijn eigen partij, NSC, op. Die haalde in één klap 20 zetels. Na een lange en moeizame formatie trad de partij toe tot het kabinet-Schoof.

Schrik bij collega's

Verschillende collega's van Omtzigt zijn verrast door zijn besluit om zich voorlopig niet in Den Haag te vertonen. "Ik schrik altijd als mensen dit soort signalen afgeven", zegt NSC-staatssecretaris Idsinga van Financiën.

PVV-leider Wilders laat op X weten dat hij alle begrip heeft voor Omtzigt. "Heel veel sterkte, rust goed uit", schrijft hij. Ook VVD-leider Yesilgöz wenst hem sterkte en beterschap.

Volgens BBB-leider Van der Plas heeft Omtzigt de andere fractievoorzitters van de coalitiepartijen over zijn stap geïnformeerd, kort voordat hij vanmiddag het nieuws naar buiten bracht. "Ik schrik daar wel van. Het is een hele terugslag voor hem, dat vind ik heel naar voor hem", zegt ze.