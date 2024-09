Delen Vlissingen vanaf morgen veiligheidsrisicogebied om schietpartijen

De politie gaat vanaf morgen preventief fouilleren in delen van Vlissingen. Burgemeester Van den Tillaar heeft het Middengebied en een deel van het centrum aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Reden voor die beslissing zijn meerdere schietpartijen die de afgelopen maanden in de stad plaatsvonden. De maatregel geldt voor een half jaar.

Volgens de burgemeester leiden de incidenten tot onrust en gevoelens van onveiligheid onder inwoners. "Vlissingers hebben het recht om zich veilig te voelen", stelt hij. "Daarom kies ik er bewust voor om deze maatregel een half jaar te laten gelden. Het moet duidelijk zijn dat wapenbezit niet geaccepteerd wordt."

Door gebieden aan te merken als veiligheidsrisicogebied, mag de politie iedereen fouilleren. De burgemeester realiseert zich dat het een zwaar middel is, zegt hij, maar de openbare orde en veiligheid wegen op dit moment zwaarder.

Vlissingen werd dit jaar meerdere keren opgeschrikt door schietpartijen op straat. Zo was er vorige week donderdag een schietpartij op de Visodeweg, waarbij een dode viel en een andere persoon gewond geraakte.

Vier dagen eerder werd ook al een vrouw beschoten in de stad. Zij raakte gewond, drie verdachten werden later in Rotterdam aangehouden. Er zijn dit jaar al negen schietincidenten in de stad geweest, schrijft Omroep Zeeland.