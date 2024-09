Toch mpox-vaccins van Nederland naar Afrika

Het ziet ernaar uit dat Nederland op korte termijn alsnog vaccins tegen mpox aan landen in Afrika zal doneren. Minister Agema van Volksgezondheid is daar eigenlijk tegen, omdat ze bang is dat Nederland dan zelf langere tijd onder "de veilige voorraad van 100.000 vaccins" zal komen.

Maar een Kamermeerderheid vindt dat het kabinet ruim 13.000 doses naar het getroffen gebied in Afrika moet sturen, zoals ook het RIVM heeft geadviseerd. Agema ontraadde een motie daarover, maar zal de Kamer wel volgen als die wordt aangenomen. Ook al is het volgens haar onverstandig om die motie te steunen, "de Kamer is uiteindelijk de baas", zei ze. De stemming is over twee weken.

'Ook in belang Nederland'

De motie (met als eerste ondertekenaar D66-Kamerlid Paulusma) wordt gesteund door een deel van de oppositie en ook regeringspartij NSC is ervoor. Die partijen benadrukken dat het ook in het belang van de gezondheid van Nederlanders is om gehoor te geven aan de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO om vaccins naar Afrika te sturen. Zo moet de verspreiding van het mpox-virus bij de bron worden aangepakt. Mpox heerst vooral in de Democratische Republiek Congo.

Agema zei onder meer dat andere landen samen al zo'n 4 miljoen vaccins hebben toegezegd en dat de WHO daarmee een half jaar vooruit kan. Volgens de minister zou Nederland later alsnog vaccins kunnen sturen. Ze heeft al nieuwe doses besteld, maar die zijn er pas volgend voorjaar.

Ook oude voorraad

In een soms stekelig debat ging het vaak over adviezen en cijfers en Agema verraste de Kamer met de erkenning dat Nederland ook nog een oude voorraad pokkenvaccins heeft. Kamerleden wilden weten wat dat voor haar afweging betekent.

De minister antwoordde daarop dat die voorraad "eerste generatie-vaccins" betreft, terwijl het WHO-verzoek sloeg op een "derde generatie". Volgens haar is de eerste generatie "een lastig vaccin met veel bijwerkingen" die in deze discussie geen rol hoeft te spelen. Hoeveel doses ervan zijn wil ze niet zeggen.

Onwaardig debat

Er was verder verbazing in de Kamer over het argument van Agema om een ruime voorraad aan te houden ook de "dreiging van kwaadwillenden" is die het virus kunnen verspreiden. Ze doelde daarmee op Rusland.

D66-woordvoerder Paulusma noemde het een "ongemakkelijk en onwaardig debat", Volgens haar is de Kamer overvallen door nieuwe feiten.