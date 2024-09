Vanavond op tv: Omtzigt doet stapje terug • VN-kritiek op Nederland • Trump versus Harris • Kunstsector vreest kaalslag

Pieter Omtzigt doet het even rustig aan

NSC-leider Pieter Omtzigt doet tijdelijk een stap terug, meldt hij in een bericht op X. "Het afgelopen jaar is buitengewoon intensief geweest en dat betekent dat ik, om gezondheidsredenen, de komende weken meer op de achtergrond werk en even minder in de spotlight." Het is niet de eerste keer dat Omtzigt zijn werk neerlegt vanwege zijn gezondheid. Vanavond het laatste nieuws.