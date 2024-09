Depay geland in São Paulo en onthaald door meute Corinthians-fans

Corinthians-fans hebben Memphis Depay warm onthaald bij zijn aankomst op het vliegveld van São Paulo. Eerder plaatste hij al een bericht op Instagram dat hij met een vlucht van bijna twaalf uur van Nederland naar Brazilië "onderweg naar huis was."

De verwachting is dat hij later aan de fans wordt voorgesteld in de Neo Quimica Arena voor de bekerwedstrijd van zijn nieuwe club Corinthians tegen Juventude. Donderdag zal de 30-jarige spits een persconferentie geven.

Depay tekende dinsdag een contract tot eind 2026. De 98-voudig Oranje-international speelde vorig seizoen nog bij Atlético Madrid en had daar een aflopend contract dat mede vanwege blessureleed niet werd verlengd.

Zevenvoudig landskampioen Corinthians doet het niet goed in de Braziliaanse competitie. De club uit São Paulo staat op een zeventiende plek, die aan het einde van het seizoen resulteert in degradatie. Met het aantrekken van Depay hoopt de club de weg omhoog te vinden.

Even niet bij Oranje

Omdat Depay tot voor kort geen club had, zat hij niet bij de Nations League-selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland. Of de interlandcarrière van Depay (voorlopig) ook voorbij is vanwege zijn transfer, is nog de vraag.

"Het ligt aan het feit of hij gaat spelen, fit is en zijn niveau haalt, dat is het allerbelangrijkste", zei Koeman maandag daarover.

Met 46 goals leek de aanvaller op jacht naar de titel van topscorer aller tijden bij Oranje. Alleen huidig sc Heerenveen-coach Robin van Persie maakte ooit meer treffers (50) in het Nederlands elftal.

In Studio Voetbal werd de Braziliaanse competitie besproken: