Ahoy stroomt vol voor padel, maar: 'Pas over 10 jaar aansluiting met wereldtop'

Als nummer 22 van de wereld is Marina Guinart wel wat gewend. Toch keek de Spaanse padelspeelster dinsdagavond haar ogen uit in Rotterdam. "Het is geweldig om voor zoveel publiek te spelen. Natuurlijk waren ze niet op onze hand, maar toch enorm leuk om mee te maken."

Guinart won samen met Victoria Iglesias met ruime cijfers (6-1, 6-3) van Marcella Koek/Steffie Weterings. Het Nederlandse duo is bezig aan een opmars op de wereldranglijst, maar komt er in Ahoy achter dat er nog altijd een groot gat is met de top, die door spelers uit Spanje en Argentinië wordt gevormd.

"We zitten er dichtbij in de tweede set en kregen kansjes. Maar als zij op de toppen van hun kunnen spelen, dan zijn ze gewoon net te goed", zo berust Koek in de nederlaag.

Ze is sinds kort de nummer 75 van de wereld, Weterings staat op de 88ste plek. Eerder dit jaar boekten ze in Qatar hun eerste overwinning in een Premier Padel-toernooi, als eerste Nederlandse duo ooit.