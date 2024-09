Jongerenorganisatie CDA: penningmeester haalde bijna een ton uit de kas

De penningmeester van de jongerenorganisatie van het CDA heeft bijna een ton uit de kas gehaald, meldt het CDJA op zijn eigen website. De jongerenorganisatie heeft de penningmeester de wacht aangezegd en aangifte gedaan van verduistering.

In totaal is er 96.000 euro van de rekening van de jongerenorganisatie verdwenen. Dat gebeurde in het tijdsbestek van een paar dagen, half juli.

Op de rekening van de jongerenorganisatie stond tijdelijk een groter bedrag dan normaal, omdat een oud-verkiezingsfonds van het CDJA net was opgeheven, meldt de organisatie. "Van deze tijdelijke en uitzonderlijke situatie is gebruikgemaakt."

Boilerroomfraude

Het CDJA schrijft dat de penningmeester als verweer had dat ze slachtoffer was van boilerroomfraude, een vorm van fraude waarbij mensen benaderd worden om te beleggen in een project dat later niet blijkt te bestaan.

Nadat er geld is overgemaakt worden slachtoffers onder druk gezet om steeds meer geld te storten. Het CDJA noemt dat "vanzelfsprekend geen enkele rechtvaardiging om geld te onttrekken" van de vereniging. De CDA-jongerentak en en de oud-penningmeester proberen een betalingsregeling te treffen "voor de terugbetaling van het volledige bedrag".

Subsidie

Het bestuur van het CDJA is "geschrokken", maar zegt dat de gang van zaken geen gevolgen heeft voor alle plannen voor dit jaar, omdat de vereniging genoeg geld in reserve heeft. "Alle geplande activiteiten gaan gewoon door."

Jongerenorganisaties van politieke partijen krijgen jaarlijks subsidie via het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het CDJA kreeg in 2022 bijvoorbeeld zo'n 90.000 euro.